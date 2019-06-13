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Богомолов приехал к Собчак на самокате 

Рамблер + ещё 7 20 минут назад
Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов стал героем нового выпуска Youtube-шоу «Осторожно, Собчак».
На интервью к Ксении Собчак режиссер приехал на самокате. Во время беседы Богомолов назвал Собчак «родная», после чего оговорился, что таким образом обращается «ко всем в принципе».
Ксения поинтересовалась личной жизнью Богомолова, однако режиссер отказался комментировать эту тему.
В конце Богомолов посетовал, что интервью завершилось слишком быстро, на что Собчак заявила: «Я не могу свою жизнь тратить на вас».
«Вы уже на меня не всю жизнь потратили, а остаток вполне возможно», — пошутил в ответ режиссер.
Напомним, что Собчак и Богомолову приписывают роман.
Предположительно, отношения с режиссером стали причиной развода журналистки с мужем Максимом Виторганом.
Шоу-бизнес , Видео , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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