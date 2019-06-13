Богомолов приехал к Собчак на самокате

На интервью к Ксении Собчак режиссер приехал на самокате. Во время беседы Богомолов назвал Собчак «родная», после чего оговорился, что таким образом обращается «ко всем в принципе».

Ксения поинтересовалась личной жизнью Богомолова, однако режиссер отказался комментировать эту тему.

В конце Богомолов посетовал, что интервью завершилось слишком быстро, на что Собчак заявила: «Я не могу свою жизнь тратить на вас».

«Вы уже на меня не всю жизнь потратили, а остаток вполне возможно», — пошутил в ответ режиссер.

Напомним, что Собчак и Богомолову приписывают роман.