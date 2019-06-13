Пелагея не сдержала эмоций на похоронах участника «Голоса»

Певица Пелагея в голос разрыдалась на похоронах участника шестого сезона шоу «Голос», сообщает «Экспресс-газета». С погибшим артистку связывали долгие тёплые отношения.

По данным издания, певица пыталась спрятать слёзы за тёмными очками, но не смогла себя сдержать. Автор статьи сообщает, что артистка долгое время не могла успокоиться.

Ранее на своей странице в Instagram Пелагея рассказала подписчикам, что знала Сафиулина с детства.

«Поле было 9 лет, Паше 10, Антону 11, когда будущая группа "ПЕЛАГЕЯ" познакомились с ним…», — отметила артистка (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Алексей Сафиулин скончался в ночь на 9 июня. Певец был солистом Московской государственной академической филармонии, затем выступал на сцене Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева . Также артист озвучивал героев сериала «Ханна Монтана», фильма «Зачарованная», мультфильма «Вверх» и записал саундтрек к картине «ДухLess», в 2017 году он принял участие в шоу «Голос». У певца остались жена и двое детей.

Ранее СМИ сообщили, что Сафиулин погиб, уснув и утонув в ванной. Позже эту информацию опровергла подруга музыканта. По ее словам, Сафиулин вместе с женой прилетел из Казани, где он выступал. Супруги легли отдохнуть, но певец внезапно почувствовал себя плохо. При этом подруга певца подчеркнула, что у Сафиулина не было серьезных проблем со здоровьем.

Позже источник РИА Новости рассказал, что артист умер из-за внезапного сердечного приступа.