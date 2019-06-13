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Отчаявшийся Шепелев попросил помощи подписчиков 

Рамблер 28 минут назад
Фото: Instagram
Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал в Instagram о наказаниях за шалости для 6-летнего сына Платона.
Шепелев попросил подписчиков посоветовать ему, как одновременно быть строгим и оставаться ребенку другом.
Ведущий признался, что придуманная им система наказания не работает, потому что сын знает, что «папа добрый, папа за все простит».
Шепелев рассказал, что Платон очень любит бегать и прятаться после прочитанной на ночь сказки, после чего не может заснуть. В качестве штрафной санкции за активность перед сном телеведущий лишает сына сладкого. По его словам, самым строгим наказанием было лишение Платона мультфильмов и сладкого на три дня.
«Я понимаю, что детство — лучшее время для того, чтобы шалить, но ведь пора и голову включать, шесть лет все-таки!» — сказал телеведущий.
Напомним, Дмитрий Шепелев в одиночку растит сына Платона от певицы Жанны Фриске, скончавшейся в 2015 году.
Комментарии
Шоу-бизнес , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
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