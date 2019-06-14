Будет тяжелым инвалидом: Разин о перспективах Алибасова

Как передает сайт kp.ru со ссылкой на слова Разина, продюсер уже никогда не будет прежним.

"Врачам придется ставить ему искусственный пищевод", — признался Разин. Он также добавил, что был в палате у Алибасова и очень расстроился, когда увидел, в каком он состоянии. "Все очень серьезно. Человек уже в любом случае останется инвалидом, причем тяжелым инвалидом", — констатировал Разин.

Разин также посоветовал Алибасову рассчитывать только на пособие по инвалидности.