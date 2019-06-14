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Будет тяжелым инвалидом: Разин о перспективах Алибасова 

Газета.Ru + ещё 10 3 часа назад
Продюсер Андрей Разин рассказал о здоровье своего друга и коллеги Бари Алибасова.
Как передает сайт kp.ru со ссылкой на слова Разина, продюсер уже никогда не будет прежним.
"Врачам придется ставить ему искусственный пищевод", — признался Разин. Он также добавил, что был в палате у Алибасова и очень расстроился, когда увидел, в каком он состоянии. "Все очень серьезно. Человек уже в любом случае останется инвалидом, причем тяжелым инвалидом", — констатировал Разин.
Разин также посоветовал Алибасову рассчитывать только на пособие по инвалидности.
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Шоу-бизнес , Видео , Андрей Разин , Бари Алибасов
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