Мошенник обманул семью Алибасова

Семья Бари Алибасова заплатила 800 тысяч рублей человеку, который принес сфинкса, похожего на пропавшего питомца продюсера, но кот оказался чужим. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Бари Алибасова-младшего, сына продюсера.

Ранее сообщалось, что кот продюсера по кличке Чуча сбежал из квартиры. Это произошло, когда дома у Алибасова находились журналисты: пока они снимали, дверь в квартиру была открыта.

Сын Алибасова пообещал за кота награду в 800 тысяч рублей или бесплатное выступление «На-На».

По словам Алибасова-младшего, некий человек принес сфинкса, получил деньги, а позже помощник продюсера проверил кота и выяснил, что это не Чуча. Имя человека, который принес кота, неизвестно.

«В итоге у нас сейчас минус 800 тысяч и новый чужой кот в офисе», — заявил сын продюсера.

72-летний продюсер выпил жидкость для промывки труб «Крот», перепутав ее с соком, и 4 июня попал в токсикореанимацию.

Сообщалось, что у него диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. После нескольких дней в больнице продюсера ввели в искусственную кому. СМИ писали, что он ненадолго приходил в себя и спрашивал, все ли в порядке с его котом.

11 июня Алибасов очнулся после медикаментозного сна. Сын продюсера сообщал, что продюсер пока не может говорить, не помнит своего имени и находится в тяжелом состоянии.