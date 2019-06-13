Старик Фрейд отдыхает: кто снится вдовцу Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал подписчикам в инстаграме о своем сне с участием американских певиц Бейонсе и Рианны. По его словам, он раздобыл во сне номер телефона барбадосский певицы.

Телеведущий Дмитрий Шепелев признался, что ему снились американские поп-дивы Бейонсе и Рианна. Такое заявление он сделал в историях своего инстаграма.

По сюжету его сна, одна певица превратилась в другую и в итоге у него оказался номер телефона Рианны.

Вдовец певицы Жанны Фриске отметил, что барбадосская красавица никогда ему не нравилась, но уже было поздно что-то изменить в своем сне.

На одной из последних публикаций в инстаграме Шепелев позирует в домашней одежде с вилкой в руках с клубникой. Телеведущий признался подписчикам, что привык рано вставать и устраивать затяжные завтраки.

«Был у меня товарищ, который хвастался, что ему от звонка будильника до выхода из дома с завтраком и душем нужно 20 минут. Это точно не про меня. Короче, встаю я в 07:30 каждое утро. День должен быть долгим. Но вот от чего я никогда не отказываюсь — это завтрак, разный, веселый и по возможности долгий», — написал он.

Звездный отец рассказал поклонникам, что в настоящий момент занят поиском подходящей школы для сына, где его личность не станут «ломать». О своей частной жизни молодой мужчина предпочитает не распространяться, однако известно, что с родителями покойно супруги у него сложились напряженные отношения.

В середине мая стало известно, что с согласия Шепелева была продана часть наследства его сына для того, чтобы рассчитаться с крупным долгом, который лег на семью после смерти певицы. Для погашения части задолженности (7,9 млн рублей) мужчина согласовал продажу доли своего шестилетнего сына в подмосковном доме, после чего ребенок был исключен из списка должников.

В связи с этим была организована акция — с помощью неравнодушных людей благотворительная организация собрала более 69 млн рублей на лечение певицы. По некоторой информации, первым делом из этой суммы организация перечислила 11 млн на счет американской клиники, где находилась Фриске. Затем 32 млн — по инициативе самой артистки — были выделены на лечение девяти тяжелобольных детей, оставшиеся 25 млн были переведены на счет Фриске.

В мае 2017 года «Русфонд» подал в суд на родственников покойной исполнительницы, которые смогли предоставить отчет только о 3,3 млн рублей из предоставленных 25 млн Согласно пунктам договора, семья артистки должна была вернуть неизрасходованные средства, но в итоге это не было сделано.

В марте этого года близкая подруга и коллега покойной артистки Ольга Орлова стала гостьей ток-шоу «Секрет на миллион», где она сделала публичное заявление а адрес Дмитрия Шепелева. Певица попросила позволить ей видеться со своим крестником. Кроме того она призвала его не запрещать родителям его покойной супруги хоть изредка общаться с внуком.

«Он мой крестник, а я не могу с ним видеться уже, наверно, два года. Пишу Диме, а сообщения остаются непрочитанными. Дима — прекрасный отец, но у ребенка нет мамы, папа не сможет ему это вернуть. Если бы он позволил бабушке и дедушке общаться с мальчиком, хуже бы не стало, — сказала Орлова. — Я очень прошу тебя дать мне возможность общаться с ним, хоть редко, хоть чуть-чуть. Я хочу для него только лучшего, поэтому прошу тебя пересмотреть позицию по поводу моих встреч».

Вместе с тем артистка подчеркнула, что — по решению суда — у родителей Жанны есть право видеть внука минимум один раз в месяц. Однако, по словам Ольги, вдовец звезды каждый раз изобретает новую причину отказать во встрече. Что касается ее самой, Орлову и вовсе не подпускают к мальчику.