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Панкратов-Черный опроверг слухи о здоровье 

Рамблер 35 минут назад
Фото: Instagram
Народный артист России Александр Панкратов-Черный опроверг слухи об очередном ухудшении состояния своего здоровья.
«Дорогие мои! В очередной раз новости о состоянии моего здоровья были мягко говоря преувеличены. Со мной все хорошо», — сообщается в официальном Instagram-аккаунте артиста.
В сообщении также говорится, что с утра и до поздней ночи Панкратов-Черный занят на съемках второго сезона сериала «ИП Пирогова», где он играет роль отца главной героини.
6 июня Панкратов-Черный был госпитализирован из-за резкого падения давления. По признанию самого актера, давление у него было «как у трупа». В больнице ему поставили капельницы, сделали необходимые обследования и в тот же день выписали с диагнозом «переутомление».
Шоу-бизнес , Александр Панкратов-черный
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