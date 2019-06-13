Панкратов-Черный опроверг слухи о здоровье

«Дорогие мои! В очередной раз новости о состоянии моего здоровья были мягко говоря преувеличены. Со мной все хорошо», — сообщается в официальном Instagram-аккаунте артиста.

В сообщении также говорится, что с утра и до поздней ночи Панкратов-Черный занят на съемках второго сезона сериала «ИП Пирогова», где он играет роль отца главной героини.

6 июня Панкратов-Черный был госпитализирован из-за резкого падения давления. По признанию самого актера, давление у него было «как у трупа». В больнице ему поставили капельницы, сделали необходимые обследования и в тот же день выписали с диагнозом «переутомление».