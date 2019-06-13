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Фанаты Селион Дион заподозрили, что певица страдает от анорексии 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Instagram
Канадская певица Селион Дион опубликовала в микроблоге фото, которое заставило волноваться о ее здоровье миллионы поклонников.
На снимке артистка сидит в неествественной позе, скрестив ноги, и опирается исхудавшими руками в пол.
В комментариях к посту в Instagram большинство неравнодушных фанатов убеждены, что чрезвычайная худоба 51-летней актрисы связана с тем, что недавно она пережила серьезную депрессию.
Множество подписчиков так же предположили, что Дион страдает от анорексии, но старается об этом никому не говорить.
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