Фанаты Селион Дион заподозрили, что певица страдает от анорексии

Канадская певица Селион Дион опубликовала в микроблоге фото, которое заставило волноваться о ее здоровье миллионы поклонников.

На снимке артистка сидит в неествественной позе, скрестив ноги, и опирается исхудавшими руками в пол.

В комментариях к посту в Instagram большинство неравнодушных фанатов убеждены, что чрезвычайная худоба 51-летней актрисы связана с тем, что недавно она пережила серьезную депрессию.

Множество подписчиков так же предположили, что Дион страдает от анорексии, но старается об этом никому не говорить.