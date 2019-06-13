«Стыдно за эстрадное братство»: Садальский сообщил о смерти певицы Бржевской

По словам Садальского, артистка скончалась еще два месяца назад, но о ее смерти нигде не сообщалось.

«Стыдно за наше эстрадное братство <…> Проводить достойно легендарную певицу, одну из последних из той блестящей плеяды звезд 50-60 — нет! — на это ни ума, ни сердца не хватает», — возмутился он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Актер отметил, что молодежь Бржевскую не знает, но старшему поколению ее имя может сказать многое — «когда-то она была суперпопулярна».

Голос Бржевской Садальский назвал «высоким, хрустальным и неземным». По его словам, талантом певицы восхищался космонавт Юрий Гагарин

«Я ее большой поклонник. Был, есть и буду. Друзья не дадут соврать, голос Бржевской звучит в моем доме каждый день», — заключил актер.

Ирина Бржевская родилась в Москве, окончила отделение музыкальной комедии ГИТИСа. В 1953 году она стала солисткой железнодорожного джаз-оркестра под управлением Дмитрия Покрасса, а в 1957-м организовала ансамбль «Весна».