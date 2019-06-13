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«Стыдно за эстрадное братство»: Садальский сообщил о смерти певицы Бржевской 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Советская и российская эстрадная певица Ирина Бржевская скончалась на 90-м году жизни. Об этом на своей странице в Instagram сообщил актер Станислав Садальский.
По словам Садальского, артистка скончалась еще два месяца назад, но о ее смерти нигде не сообщалось.
«Стыдно за наше эстрадное братство <…> Проводить достойно легендарную певицу, одну из последних из той блестящей плеяды звезд 50-60 — нет! — на это ни ума, ни сердца не хватает», — возмутился он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Актер отметил, что молодежь Бржевскую не знает, но старшему поколению ее имя может сказать многое — «когда-то она была суперпопулярна».
Голос Бржевской Садальский назвал «высоким, хрустальным и неземным». По его словам, талантом певицы восхищался космонавт Юрий Гагарин.
«Я ее большой поклонник. Был, есть и буду. Друзья не дадут соврать, голос Бржевской звучит в моем доме каждый день», — заключил актер.
Ирина Бржевская родилась в Москве, окончила отделение музыкальной комедии ГИТИСа. В 1953 году она стала солисткой железнодорожного джаз-оркестра под управлением Дмитрия Покрасса, а в 1957-м организовала ансамбль «Весна».
Наиболее известными песнями в её исполнении были «Геологи» Александры Пахмутовой, «Московские окна» и «Хороши вечера на Оби», также она исполняла старинные романсы и песни Булата Окуджавы под гитару.
Комментарии6
Шоу-бизнес , Ирина Бржевская , Юрий Гагарин , Станислав Садальский , Булат Окуджава , Александра Пахмутова
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