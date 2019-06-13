«Не гнушается делать селфи в больнице»: Ленина пристыдила Алибасова-младшего

Светская львица Лена Ленина очень близко к сердцу принимает трагедию, разыгравшуюся с ее давним близким другом Бари Алибасовым, который случайно вместо сока выпил средство для прочистки труб. В какой-то момент под угрозой оказалась даже жизнь известного продюсера, и Лена призвала всех молиться за его здоровье.

АлибасоваПо ее мнению, животное на время приютил один коллег продюсера. При этом Ленина крайне негативно воспринимает весь шум, который поднялся вокруг Алибасова. Источниками его стали, по мнению подруги продюсера, родственники и близкие. Лена предположила, что, выйдя из больницы, сам Бари Каримович будет, в первую очередь, недоволен хайпом.

«Фото Бари, прикованного к больничной койке, шокировали всех. Медперсонал намекает, что Алибасов впадает в буйство из-за седативных препаратов, которые ему колят. И он перестал узнавать жену», — перечисляет Лена Ленина в беседе с журналистами кр.ru.

А ведь супруга продюсера тоже чувствует себя неважно и каждый день ездить к мужу не может.

Лена Ленина уврена, что Бари Алибасов будет недоволен поднятым хайпом, поднятым в связи с инцидентом. Фото: vk.com/barialibasov

«Поэтому наведывается сын и не гнушается делать селфи из больницы», — отмечает Ленина.

Впрочем, Лена заявляет, что Алибасова-младшего, у которого, по слухам, много долгов, а работы нет, ждут неприятные сюрпризы. Еще один наследник Бари Каримовича, дочь Вера, которую ему родила Светлана Боховчук, тоже намерена претендовать на квартиру, которую Алибасов-младший считает практически своей.