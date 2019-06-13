Завещание Алибасова разругало «нанайцев»

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Завещание Алибасова: почему поссорились участники «На-На» 

Рамблер 16 минут назад
Предпринимательница, подруга Бари Алибасова Лена Ленина заявила, что завещание продюсера преподнесет неприятные сюрпризы его сыну и участникам группы «На-На». Об этом пишет «Комсомольская правда».
По словам Лениной, Бари Алибасов-младший уже считает квартиру отца своей, но претендовать на жилье будет еще один человек: дочь продюсера от Светланы Боховчук Вера, которая живет в Киеве.
Подруга продюсера добавила, что у Алибасова-младшего много долгов, при этом сам он нигде не работает.
Как утверждает Ленина, внутри группы «На-На» уже начался разлад из-за наследства: солисты, которые должны унаследовать группу, даже на телешоу больше вместе не ходят.
«Поговаривают, что некоторые из них планируют группу переформатировать и развалить. То, за что Бари боролся всю жизнь, может теперь исчезнуть», — заявила она.
Ранее 72-летний продюсер выпил жидкость для промывки труб «Крот», перепутав ее с соком, и попал в токсикореанимацию.
Представители Алибасова сообщали, что у него диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. После нескольких дней в больнице продюсера ввели в искусственную кому.
11 июня Алибасов пришел в себя после медикаментозного сна. Сын продюсера сообщал, что Алибасов пока не может говорить и не помнит своего имени.
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Шоу-бизнес , Видео , Лена Ленина , Бари Алибасов , Комсомольская правда
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