Жирненький червячок: Марии Погребняк принесли в кафе салат с сюрпризом

Многие компании заказывают пиар у звезд шоу-бизнеса. И неплохо платят за информационные услуги — на блоги знаменитостей подписаны миллионы людей, охват аудитории огромный. Но одно из столичных заведений получило оригинальную антирекламу от дизайнера Марии Погребняк , которая обнаружила в дорогостоящем блюде… червяка.

Когда мы хотим пообщаться с близкими, нередко выбираем для этого кафе и рестораны, где можно не только расслабиться под приятную музыку, но и насладиться вкусной едой. На это и рассчитывала светская львица Мария Погребняк, которая отправилась в одно из известных московских кафе. Но ее там ждал сюрприз, которым назвать приятным нельзя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_) 12 Июн 2019 в 8:32 PDT «Пришла с подругой в «Шоколадницу», заказали «Цезарь» и тут, чисто случайно, из-под салата на меня посмотрел жирненький червячок, а я — на него. Он, конечно, может быть и чистый белок, но к встрече с ним в салате я была не готова! Позвала официанта, смутившись, официант через 5 мин принес салат, хотя вначале мы этот салат ждали 30 мин! Скорее всего это был этот же салат, просто из него убрали червяка! В конце нам принесли полный счет!»

Мария поинтересовалась у подписчиков, как ей следовало поступать в этом случае, уточнив, что съела «обновленное» блюдо, и решила поделиться рассуждениями с общественностью. Поклонники резко отреагировали на инцидент, отметив, что на месте Погребняк отказались бы от угощения и написали жалобу. В любом случае, блондинку поблагодарили за откровенность.