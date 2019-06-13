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Жирненький червячок: Марии Погребняк принесли в кафе салат с сюрпризом 

Eva.ru + ещё 2 45 минут назад
Фото: @mariapoga_
Многие компании заказывают пиар у звезд шоу-бизнеса. И неплохо платят за информационные услуги — на блоги знаменитостей подписаны миллионы людей, охват аудитории огромный. Но одно из столичных заведений получило оригинальную антирекламу от дизайнера Марии Погребняк, которая обнаружила в дорогостоящем блюде… червяка.
Когда мы хотим пообщаться с близкими, нередко выбираем для этого кафе и рестораны, где можно не только расслабиться под приятную музыку, но и насладиться вкусной едой. На это и рассчитывала светская львица Мария Погребняк, которая отправилась в одно из известных московских кафе. Но ее там ждал сюрприз, которым назвать приятным нельзя.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_) 12 Июн 2019 в 8:32 PDT «Пришла с подругой в «Шоколадницу», заказали «Цезарь» и тут, чисто случайно, из-под салата на меня посмотрел жирненький червячок, а я — на него. Он, конечно, может быть и чистый белок, но к встрече с ним в салате я была не готова! Позвала официанта, смутившись, официант через 5 мин принес салат, хотя вначале мы этот салат ждали 30 мин! Скорее всего это был этот же салат, просто из него убрали червяка! В конце нам принесли полный счет!»
Мария поинтересовалась у подписчиков, как ей следовало поступать в этом случае, уточнив, что съела «обновленное» блюдо, и решила поделиться рассуждениями с общественностью. Поклонники резко отреагировали на инцидент, отметив, что на месте Погребняк отказались бы от угощения и написали жалобу. В любом случае, блондинку поблагодарили за откровенность.
Жену футболиста Павла Погребняка часто критикуют за «чрезмерную худобу», хотя она гордится изящной фигурой. Мария признается, что придерживается определенной системы питания, а для любимых мужчин — супруга и троих детей — всегда готовит отдельно. Они любят мясо, тогда как сама она отдает предпочтение более легкой пище.
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Комментарии5
Шоу-бизнес , Другое , Мария Погребняк , Павел Погребняк
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