Ждать хорошего не приходится? Новое заявление врачей по Алибасову

Бари Алибасов по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рассказали в НИИ им. Склифосовского. Сейчас 72-летний продюсер остается в реанимации — температура его в пределах 36,8 градусов. Накануне Алибасов вышел из медикаментозной комы, но не узнал никого из своих близких и не мог говорить.

Состояние продюсера группы «На-На» Бари Алибасова оценивается врачами как тяжелое. Об этом сообщает НСН, ссылаясь на заявление справочной службы НИИ им. Склифосовского в Москве

«Он пока в реанимации, температура вечером 36,6 градуса [Цельсия], утром — 36,8», — заявили там.

Во вторник, 11 июня Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна — искусственной комы, в которой находился более 5 дней подряд. К нему пускают только близких родственников.

Придя в сознание, продюсер не узнавал окружавших его близких людей — даже сына и жену. По словам Бари Алибасова-младшего, врачи считают подобную реакцию пациента нормальной, передает ФАН.

«Должен отойти. Но хотя это немножко пугает», — заявил сын Алибасова.

Он также добавил, что существует риск внутреннего кровотечения, которое может оказаться смертельным. По словам сына продюсера, ситуация должна проясниться в течение ближайших дней.

10 июня СМИ сообщали, что Алибасов-старший вышел на некоторое время из комы.

Его единственными словами якобы стали: «Где мой кот? Все ли в порядке с котом?». После этого продюсер вновь потерял сознание.

По другим данным, Алибасов ничего не помнит и не в состоянии разговаривать. Сын продюсера заявил, что его отец сейчас «ведет себя как пятилетний».

PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин заявил радиостанции «Говорит Москва», что отравившийся туалетным «Кротом» продюсер никогда не сможет глотать, если выживет.

«Все, что удалось узнать у одного из врачей: вероятнее всего, Алибасов если и выйдет из сна, то никогда не сможет глотать по причине тяжелейшего поражения пищевода», — сообщил представитель артиста.

В состояние медикаментозного сна Алибасова ввели 6 июня, чтобы снять болевой синдром и упростить проведение неотложной терапии. Сын Алибасова сообщил, что при лечении возникли осложнения: один из ожогов зарастает неправильно, и из-за этого может произойти закупорка кишечника.

Ранее у продюсера диагностировали химический ожог желудка четвертой степени. В социальных сетях после госпитализации продюсера группы «На-На» появилось большое количество фейковых новостей о смерти Бари Алибасова, вызвавших значительный резонанс в СМИ. Однако практически сразу же в окружении Алибасова опровергли эти слухи, подчеркнув, что он жив и вместе с врачами борется за жизнь.

Средство для прочистки туалетных труб «Крот» содержит в себе сильные щелочные соединения, которые при попадании на ткани внутренних органов человека вызывают сильнейшие ожоги, восстановиться после которых крайне тяжело.

Алибасов находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с 4 июня. Продюсер выпил жидкость для чистки труб, перепутав ее с фруктовым соком. Врачи диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожоги желудка второй степени и дыхательных путей.

Cемья артиста сообщила о намерении подать в суд на производителя химического средства «Крот».

«Уже принято принципиальное решение по этому поводу. Поскольку Бари Каримович сейчас не в состоянии заниматься такими вопросами, его супруга решила подать иск», — отмечал пиар-директор Алибасова.

С встречным предложением выступил участник основанной Алибасовым группы «На-На» Владимир Политов

«Мы готовы оказать правовую помощь в суде потребителям, получившим некачественную услугу», — заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Потребитель имеет право на получение достоверной информации о товарах и правилах безопасности при их использовании, отмечается также в сообщении ведомства.