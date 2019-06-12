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Семейные будни: Нюша показала новое фото с мужем 

Teleprogramma.pro 46 минут назад
Фото: @nyusha_nyusha
Несколькими днями ранее певица Нюша делилась в Instagram архивным снимком со свадьбы, поздравив своего избранника — Игоря Сивова — с днем рождения. Пара воспитывает 7-месячную дочку. Исполнительница рожала в Майами. Как и модель Виктория Лопырева, она заранее определилась с клиникой и медперсоналом.
@nyusha_nyusha/ teleprogramma.pro
Несколькими часами ранее в Stories Нюша разместила понравившийся ей кадр. Знаменитость уже позировала у кромки бассейна. Также она решила показать и снимок, на котором она запечатлена с отцом своей дочери.
Несмотря на плотный график, певица старается уделять внимание и мужу, и своей малышке. По словам исполнительницы, она не смогла бы сидеть дома, отказавшись от любимого дела — сцены и выступлений. После родов певице пришлось сесть на диету, она отказалась от сахара, заменив его натуральным медом. Постепенно Нюша стала возвращаться к прежней форме.
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