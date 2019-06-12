В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова

Продюсер Бари Алибасов пока остается в отделении реанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое, рассказали РИА Новости в справочной службе больницы.

"Он пока в реанимации, состояние тяжелое, температура вечером 36,6, утром — 36,8", — рассказал сотрудник больницы.

Ранее сын продюсера заявил, что Алибасов еще три дня должен находиться под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы исключить все риски.

Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Ранее пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин сообщил РИА Новости, что продюсер вышел из состояния медикаментозного сна, но пока никого не узнает и ничего не помнит.