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В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Продюсер Бари Алибасов пока остается в отделении реанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое, рассказали РИА Новости в справочной службе больницы.
"Он пока в реанимации, состояние тяжелое, температура вечером 36,6, утром — 36,8", — рассказал сотрудник больницы.
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Ранее сын продюсера заявил, что Алибасов еще три дня должен находиться под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы исключить все риски.
Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Ранее пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин сообщил РИА Новости, что продюсер вышел из состояния медикаментозного сна, но пока никого не узнает и ничего не помнит.
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Шоу-бизнес , Бари Алибасов , РИА Новости
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