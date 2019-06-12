Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан

Американский актер кино и телевидения Джим МакМуллан умер на 83-м году жизни. Об этом сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на вдову артиста Хелен МакМуллан.

Причиной смерти стали осложнения бокового амиотрофического склероза (болезнь моторных нейронов).

В 1992 году актер снимался в телесериале "Санта-Барбара".

Он также играл в известных сериалах "Спасатели Малибу", "Команда "А", "Даллас", "Молодые и дерзкие", "Секретный агент Макгайвер", а также фильмах "Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба" и "Скоростной спуск".