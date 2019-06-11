Появилось первое видео из палаты Алибасова

Появилось первое видео Бари Алибасова после выхода из медикаментозной комы. Запись, предоставленную сыном продюсера, опубликовал телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва».

На видео медсестра просит пациента приподняться на кровати. Он делает попытку подняться с помощью присутствующих. При этом у Алибасова закрыты глаза.

Ранее Бари Алибасов-младший опубликовал фото с отцом после того, как продюсер пришел в себя после пяти дней медикаментозного сна.

Алибасов-младший рассказал, что отец пока не может говорить и не помнит своего имени. Также, по его словам, сохраняется опасность внутреннего кровотечения.

4 июня Бари Алибасов по ошибке выпил жидкость для промывки труб и получил ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени, ожог дыхательных путей и кишечника.