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Появилось первое видео из палаты Алибасова 

Рамблер 1 час назад
Появилось первое видео Бари Алибасова после выхода из медикаментозной комы. Запись, предоставленную сыном продюсера, опубликовал телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва».
На видео медсестра просит пациента приподняться на кровати. Он делает попытку подняться с помощью присутствующих. При этом у Алибасова закрыты глаза.
Бари Алибасов не знает, кто он такой
Ранее Бари Алибасов-младший опубликовал фото с отцом после того, как продюсер пришел в себя после пяти дней медикаментозного сна.
Алибасов-младший рассказал, что отец пока не может говорить и не помнит своего имени. Также, по его словам, сохраняется опасность внутреннего кровотечения.
4 июня Бари Алибасов по ошибке выпил жидкость для промывки труб и получил ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени, ожог дыхательных путей и кишечника.
Шоу-бизнес , Видео , Бари Алибасов , Радиостанция "Говорит Москва"
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