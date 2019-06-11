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«Такая чушь»: муж Алсу о скандале на «Голос. Дети» 

Рамблер 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Отец участницы шоу «Голос. Дети» Микеллы Абрамовой Ян Абрамов отказался комментировать результаты расследования голосования в финале проекта, предоставленные компанией Group IB.
«Я ничего никогда не комментирую, тем более такую чушь, поэтому извините, пожалуйста, никаких комментариев дать не могу», — сказал он радиостанции «Говорит Москва».
Во вторник Group-IB представила отчет с подробностями расследования. Эксперты обнаружили, что общее число накруток в пользу Микеллы Абрамовой составило 41 тысячу голосов. Также расследование показало, что за Абрамову активно голосовали в Башкортостане, Ульяновской области и в Курске.
Проголосовавшие в этих регионах отдали Микелле от 95% голосов и выше.
Шоу-бизнес , Ян Абрамов , Радиостанция "Говорит Москва"
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