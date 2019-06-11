«Такая чушь»: муж Алсу о скандале на «Голос. Дети»

Отец участницы шоу «Голос. Дети» Микеллы Абрамовой Ян Абрамов отказался комментировать результаты расследования голосования в финале проекта, предоставленные компанией Group IB.

«Я ничего никогда не комментирую, тем более такую чушь, поэтому извините, пожалуйста, никаких комментариев дать не могу», — сказал он радиостанции «Говорит Москва».

Во вторник Group-IB представила отчет с подробностями расследования. Эксперты обнаружили, что общее число накруток в пользу Микеллы Абрамовой составило 41 тысячу голосов. Также расследование показало, что за Абрамову активно голосовали в Башкортостане, Ульяновской области и в Курске.

Проголосовавшие в этих регионах отдали Микелле от 95% голосов и выше.