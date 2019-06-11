Почему смерть звезды «Голоса» вызывает вопросы

Звезда проекта «Голос» Алексей Сафиулин скончался в ночь на 9 июня. Согласно заявлению родственников артиста, смерть наступила в результате сердечного приступа, вызванного жарой и переутомлением после гастролей. В СМИ появилась версия о том, что певец погиб, утонув в ванной.

Музыкант Алексей Сафиулин, известный своим участием в проекте «Голос», скончался в ночь на 9 июня. Официальная причина смерти 44-летнего артиста пока не объявлена, в настоящее время эксперты проводят расследование. Однако существует версия, что он умер, уснув в ванной, сообщает «СтарХит». У Сафиулина остались жена и двое детей. В браке супруги прожили вместе 19 лет.

Позже в официальном инстаграме покойного музыканта появилось обращение его семьи. Родственники артиста опровергли распространившуюся в прессе версию о том, что он утонул в своей ванной. Близкие певца подчеркнули, что это некорректная формулировка.

«Он скоропостижно скончался от сердечного приступа дома 8 июня около 19:00. На его состояние могла повлиять жара и острый недосып после перелета с гастролей. Он ничем не болел, был молод и полон сил», — гласит публикация.

Прощание с артистом состоится 13 июня в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке.

Сафиулин принимал участие в шоу «Голос» несколько лет назад в команде наставницы Пелагеи. Когда певица повернулась к нему, выяснилось, что они давние знакомые.

«Если честно, думала, что ты никогда не придешь сюда. Совершенно не ожидала. Но я этот голос действительно узнала, я узнаю его из тысячи. Когда мне было десять лет, это был лагерь «Новые имена» в Суздале, он был как классический певец, я была как народница», — пояснила тогда свой выбор артистка.

Сафиулину не удалось стать победителем — музыкант сошел с дистанции за несколько шагов до главного приза, проиграв в четвертьфинале конкурса. Тем не менее, согласно высказываниям зрителей и пользователей сети он все равно был одним из самых ярких участников того сезона.

Пелагея тяжело отреагировала на смерть друга и выразила свои соболезнования родным и близким в своем инстаграме.

«Поле было 9 лет, Паше 10, Антону 11, когда будущая группа «Пелагея» познакомились с ним. Большое доброе сердце нашего дорогого друга перестало биться 8 июня, — написала певица. — Прилетел с гастролей, был весел и здоров, ничего не предвещало беды. Внезапный сердечный приступ, мгновенная смерть… Прости нас, Леша. И прощай».

Близкая подруга Сафиулина, актриса и певица Елена Решетникова прокомментировала печальную новость, отметив, что ничто не предвещало беды.

«Ни в какой ванной он не утонул, ему стало плохо, — приводит слова Решетниковой канал «360». — Его жена обнаружила. Она прилегла после перелета отдохнуть, Алексей тоже должен был отдыхать. Ему резко стало плохо, и супруга Катя ничего не смогла сделать. Он был абсолютно живой, здоровый. Не то чтобы он болел или плохо себя чувствовал накануне, нет».

Подруга исполнителя также сказала, что до сих пор не может осознать до конца постигшего родных и близких Сафиулина несчатья.

«Для нас это было как гром среди ясного неба. Я реву и не могу этого осознать. Утром мы еще виделись, прикалывались. Ничего не предвещало беды. Просто в один миг выключили человека», — сказала Решетникова.

Алексей родился и вырос в Москве. С раннего детства родители музыканты отдали его обучаться в специализированную школу. В юношестве он поступил на вокальное отделение ГИТИСа. В студенческие годы Сафиулин постоянно принимал участие во всевозможных российских и международных музыкальных конкурсах. После окончания ВУЗа он выступал на лучших сценах страны. О самом себе артист отзывался как об «очень сомневающемся человеке».