«Невозможно смотреть»: жена Прилучного унизила Настю Ивлееву

Российско-латвийская актриса Агата Муцениеце резко высказалась в адрес блогерши Анастасии Ивлеевой . По ее мнению, YouTube-проект Ивлеевой AgentShow оказался совершенно провальным. Артистка выразила недоумение, почему ей еще об этом никто не сказал.

Актриса и модель Агата Муцениеце раскритиковала популярную блогершу Анастасию Ивлееву во время интервью изданию «Вокруг ТВ».

Говоря о YouTube-детище Ивлеевой AgentShow, супруга актера Павла Прилучного откровенно дала понять, что ей оно совершенно не по вкусу. По ее мнению, девушка вынуждена «пускаться в какую-то жесть», чтобы постоянно поддерживать интерес публики.

«Шоу, по-моему, очень плохое. Я посмотрела выпуск с Галкиным, и с кем-то еще из первого сезона. Ну это невозможно, я не знаю. Почему ей никто не скажет, что это плохо? Зачем это делать, когда понятно, что не получается? Это смотрят только потому, что у нее есть своя аудитория, которая ее уже любит. — сказала Муцениеце.

— Но это не крутой продукт. То есть, мне кажется, надо уметь признавать свои ошибки и бросать это. Она талантливая девочка, и мне кажется, она может массу чего-нибудь другого. Круче Юрия Дудя никто уже интервью брать не будет. Он занял эту нишу».

Кроме того, актриса прокомментировала желание своего мужа взять малыша из детского дома. По ее словам, Павел очень сердобольный: он хотел бы накормить и обогреть всех страждущих, забрать всех животных из приютов. Муцениеце выразила готовность пойти навстречу добрым намерениям мужа, однако, на ее взгляд, к этому вопросу следует подойти более основательно.

«На самом деле, мне кажется, Паша пока просто не знает, насколько это тяжелый процесс. Я тоже этого не знаю, но, мне кажется, к этому надо подойти более серьезно и сначала изучить это все», — рассудила она.

Артистка убеждена, что помочь приемному ребенку не так легко, так как ему надо дать почувствовать себя частью новой семьи.

«Это не просто веселое событие в жизни. Дети же не ведут себя по заказу. Ребенок из детдома тоже будет вести себя по-разному в разных ситуациях», — предположила артистка.

Звездные супруги вместе уже почти восемь лет и воспитывают двух родных детей. За это время в СМИ не раз выносились на суд общественности их семейные трудности.

В скором времени состоится премьера сериала «В клетке», над которым супруги вместе трудились. По словам Прилучного, ему нравится быть в кадре с женой. По его мнению, Муцениеце очень талантливая актриса и способна воплотить практически любой образ.

«Мне с Агатой приятно работать, приятно проводить много времени вместе. Я чувствую в этом необходимость: у меня начинает крыша ехать, когда я один. Терпеть не могу одиночество. Видите, окружил себя детьми, собаками, кошками. Одиночество — это вообще не для меня», — цитирует артиста «СтарХит».

Однако как и в любой семье между супругами иногда все-таки возникают конфликты. Чаще всего причиной тому становятся ревность, усталость и недопонимание. Актриса всегда старается найти компромисс или пойти на уступки в спорных ситуациях. Она убеждена, что мужчине нужно позволить чувствовать себя главным в семье.

«Мужчина действительно голова, а женщина — шея. Это мне еще в 14 лет учительница по латышскому в школе рассказала: «Агата, запомни, куда шея повернет, туда и голова поворачивает», — рассказала она.

По словам Муцениеце, романтика в отношениях почти отсутствует. Прожив вместе столько лет они уже не чувствуют потребности в ужинах при свечах. Львиную долю свободного от работы времени супруги проводят вместе с детьми.

«Только родив детей, ты понимаешь, что такое Вселенская любовь. Думала, я никогда ее не почувствую. Сейчас не могу сказать, будут ли у нас еще дети, но, может, когда-нибудь мы и задумаемся о третьем», — призналась актриса.

Прилучный неоднократно признавался журналистам, что мечтает о третьем ребенке, пусть даже приемном.

Супруги признались, что им часто приходится сталкиваться с негативной оценкой их деятельности и личной жизни в социальных сетях. Однако они научились абстрагироваться от комментариев хейтеров. В настоящее время звездная пара увлечена новыми творческими проектами.