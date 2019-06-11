Певица Пелагея прокомментировала смерть участника проекта «Голос» Алексея Сафиулина.
«Сафиулин Леша. Лёсик… Поле было 9 лет, Паше 10, Антону 11, когда будущая группа "ПЕЛАГЕЯ" познакомились с ним…», — написала Пелагея в Instagram.
Она рассказала, что 8 июня Сафиулин прилетел с гастролей, и у него внезапно случился сердечный приступ. По словам певицы, у Сафиулина было «большое, доброе сердце».
«Прости нас, Лёша. И прощай», — добавила Пелагея.
Алексей Сафиулин окончил вокальное отделение ГИТИСа, был солистом Московской филармонии и Мариинского театра, снимался в кино. В 2017 году он принял участие в вокальном проекте «Голос», где его наставницей была Пелагея. Сафиулину было 44 года.