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«Прости нас, Лёша»: Пелагея о смерти Сафиулина 

Рамблер + ещё 1 39 минут назад
Певица Пелагея прокомментировала смерть участника проекта «Голос» Алексея Сафиулина.
«Сафиулин Леша. Лёсик… Поле было 9 лет, Паше 10, Антону 11, когда будущая группа "ПЕЛАГЕЯ" познакомились с ним…», — написала Пелагея в Instagram.
Она рассказала, что 8 июня Сафиулин прилетел с гастролей, и у него внезапно случился сердечный приступ. По словам певицы, у Сафиулина было «большое, доброе сердце».
«Прости нас, Лёша. И прощай», — добавила Пелагея.
Алексей Сафиулин окончил вокальное отделение ГИТИСа, был солистом Московской филармонии и Мариинского театра, снимался в кино. В 2017 году он принял участие в вокальном проекте «Голос», где его наставницей была Пелагея. Сафиулину было 44 года.
Шоу-бизнес , Видео
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