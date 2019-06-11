Участника «Голоса» нашли мертвым

Участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин погиб на 45-м году жизни. Об этом сообщает «СтарХит».

По данным издания, певца не стало в ночь на 9 июня. Его тело обнаружили в ванне. По версии близких Сафиулина, артист уснул и утонул.

У певца остались жена и двое детей.

Прощание с Сафиулиным состоится 13 июня в 10:30 в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. До этого момента эксперты должны установить точную причину смерти.

Алексей Сафиулин родился в Москве, поступил на вокальное отделение ГИТИСа и участвовал в российских и международных конкурсах. Он был солистом Московской государственной академической филармонии, затем выступал на сцене Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева . Также артист озвучивал героев сериала «Ханна Монтана», фильма «Зачарованная», мультфильма «Вверх» и записал саундтрек к картине «ДухLess».

Два года назад он принял участие в шоу «Голос». На слепом прослушивании он выступил с русской народной песней «Прощай, радость», кресло к Сафиулину развернула Пелагея. Позже оказалось, что они знакомы с детства, но Пелагея не знала о его планах принять участие в шоу.