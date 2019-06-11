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Гитаристу группы «Бахыт-компот» запретили въезд на Украину 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Public domain
Гитариста группы "Бахыт-компот" не пустили из России на Украину и запретили въезд на 3 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу госпограничной службы Украины.
Музыканта не пустили на Украину из-за поездки в Донецк, заявили в пресс-службе.
"Гражданин России в 2016 году совершил въезд… и выезд из нее без получения соответствующего разрешения и не через КПВВ", — добавили в госпограничной службе Украины.
В связи с этим начальник Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" решил запретить гитаристу группы "Бахыт-компот" въезд на Украину сроком на три года. Кроме того, музыканта вернули обратным рейсом.
Ранее сообщалось, что ограблена квартира лидера группы "Бахыт-Компот".
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Шоу-бизнес , В мире , Конфликты , Украина
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