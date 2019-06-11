В Сети появилось видео, как Алла Пугачёва падает в обморок. На записи певица поясняет, что ей стало «слишком жарко».
Видео, опубликованное фанатским сообществом Пугачёвой в соцсети, было сделано ещё в 2017 году на фестивале «Жара» в Азербайджане. На кадрах артистка запечатлена рядом с Лаймой Вайкуле. Последняя поприветствовала зрителей, при этом поглядывая на подругу.
«Я не могу мне жарко», — с трудом вымолвила Пугачёва.
Вайкуле отметила, что нужно «подождать», подчеркнув, что они находятся в Баку.
«Фестиваль «Жара». Прощайте», — уточнила Пугачёва.
После этого объектив камеры резко взмывает вверх, создавая впечатление, что певица «упала в обморок».
За неполные сутки после публикации шутливый пост в Instagram набрал более 145 тысяч просмотров.
Ранее актер и продюсер Марк Рудинштейн заявил «Экспресс-газете», что у Пугачёвой «плохо со здоровьем», поскольку она на протяжении многих лет уже болеет диабетом.