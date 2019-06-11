Видео с «потерявшей сознание» Пугачевой удивило соцсети

В Сети появилось видео , как Алла Пугачёва падает в обморок. На записи певица поясняет, что ей стало «слишком жарко».

Видео, опубликованное фанатским сообществом Пугачёвой в соцсети, было сделано ещё в 2017 году на фестивале «Жара» в Азербайджане. На кадрах артистка запечатлена рядом с Лаймой Вайкуле . Последняя поприветствовала зрителей, при этом поглядывая на подругу.

«Я не могу мне жарко», — с трудом вымолвила Пугачёва.

Вайкуле отметила, что нужно «подождать», подчеркнув, что они находятся в Баку.

«Фестиваль «Жара». Прощайте», — уточнила Пугачёва.

После этого объектив камеры резко взмывает вверх, создавая впечатление, что певица «упала в обморок».

За неполные сутки после публикации шутливый пост в Instagram набрал более 145 тысяч просмотров.