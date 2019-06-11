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«Злыдень»: Лазарев сделал заявление о ссоре с Лободой 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Певец Сергей Лазарев посмеялся над новостями о конфликте, который якобы произошел между ним и певицей Светланой Лободой. Слухи он прокомментировал в сториз своего Instagram.
Ранее издание Super сообщило, что на премии «МУЗ-ТВ» Лазарев, победитель номинации «Лучший музыкальный альбом», подошел к Лободе, обладательнице титула «Певица года», и вместо поздравлений «выпалил ей в лицо что-то резкое».
По одной из версией, Лазарев был недоволен, так как Лобода на церемонии выступила с сетом из шести песен, а он не смог спеть из-за технических проблем.
Певец опубликовал в сториз скриншоты статей о премии и сопроводил один из них таким комментарием: «Сын брата свахи жены рассказал, обожаю, вот это фантазия».
Затем певец опубликовал селфи с подписью «Злыдень Лазарев», а в следующей сториз рассказал анекдот.
«Знаете, когда вас нет, о вас такое говорят!» — «Передайте им, что, когда меня нет, они могут меня даже бить!» — написал он.
Ранее пользователи Instagram обратили внимание, что Лобода не подписана на Лазарева, а он перестал лайкать ее посты.
Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Лазарев , Светлана Лобода
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