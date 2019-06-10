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Разин тайком пробрался к Алибасову 

Рамблер + ещё 1 34 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Продюсер Андрей Разин в программе «Привет, Андрей!» рассказал о состоянии Бари Алибасова, пишет «Телепрограмма».
Разин прокомментировал скандал с отравлением Алибасова
Продюсер «Ласкового мая» признался, что ему удалось проникнуть в реанимацию к Алибасову через подвал. По словам Разина, он сделал это, чтобы убедиться, что его коллега жив после сообщений СМИ о его смерти.
«Да, состояние очень тяжелое. Пищевод полностью уничтожен. Уничтожена огромная часть желудка. Конечно, это требует серьезного операционного вмешательства», — констатировал Разин.
Продюсер «Ласкового мая» также высказал опасение, что ситуация с Бари Алибасовым может «превратиться в историю Юлии Началовой».
Он поддержал врачей, которые запрещают присутствие в реанимации посторонних и передают информацию о состоянии здоровья продюсера лишь членам его семьи.
4 июня Бари Алибасов по ошибке выпил жидкость для промывки труб и получил отравление пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени, ожог дыхательных путей и кишечника. В настоящий момент продюсер находится в состоянии медикаментозного сна.
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