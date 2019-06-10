У Алибасова началось внутреннее кровотечение

Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.

По информации РЕН ТВ, кровотечение удалось быстро остановить, операция не понадобилась, угрозы для жизни нет.

Алибасов находится в состоянии медикаментозного сна. Сегодня утром он ненадолго пришел в себя, спросил про своего кота и снова заснул, рассказал сын продюсера Бари Алибасов-младший.

4 июня Бари Алибасов по ошибке выпил жидкость для промывки труб и получил пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени, ожог дыхательных путей и кишечника. Продюсер был госпитализирован в отделение токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.