Музыканты Queen восхитились балалаечником из Перми 

Музыканты группы Queen опубликовали видеозапись кавер-версии песни The Show Must Go On в исполнении российского балалаечника Андрея Кирякова.
«Какая отличная передача! Спасибо Андрею Кирякову за это. Queen на трех балалайках из России с The show must go on», — подписали видео музыканты.
На записи Киряков исполняет хит группы Queen на балалайках прима, альт и контрабас.
В комментарии РИА Новости Киряков пояснил, что видеоролик музыкантам группы Queen отправила его супруга.
«Она рассылает по официальным страницам исполнителей мои версии их песен, и вот отреагировали Queen», — сказал Киряков.