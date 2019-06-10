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Музыканты Queen восхитились балалаечником из Перми 

Рамблер + ещё 10 10 минут назад
Фото: Скриншот страницы Андрея Кирякова/vk.com/andreykiryakov
Музыканты группы Queen опубликовали видеозапись кавер-версии песни The Show Must Go On в исполнении российского балалаечника Андрея Кирякова.
«Какая отличная передача! Спасибо Андрею Кирякову за это. Queen на трех балалайках из России с The show must go on», — подписали видео музыканты.
На записи Киряков исполняет хит группы Queen на балалайках прима, альт и контрабас.
В комментарии РИА Новости Киряков пояснил, что видеоролик музыкантам группы Queen отправила его супруга.
«Она рассылает по официальным страницам исполнителей мои версии их песен, и вот отреагировали Queen», — сказал Киряков.
Шоу-бизнес , РИА Новости , Пермь
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