Музыканты Queen восхитились балалаечником из Перми

Музыканты группы Queen опубликовали видеозапись кавер-версии песни The Show Must Go On в исполнении российского балалаечника Андрея Кирякова.

«Какая отличная передача! Спасибо Андрею Кирякову за это. Queen на трех балалайках из России с The show must go on», — подписали видео музыканты.

На записи Киряков исполняет хит группы Queen на балалайках прима, альт и контрабас.

В комментарии РИА Новости Киряков пояснил, что видеоролик музыкантам группы Queen отправила его супруга.