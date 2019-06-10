Бизнес-проект Наташи Королевой постиг крах

«СтарХит» рассказал , что бизнес-начинания российских знаменитостей часто заканчиваются неудачей из-за некачественного управления, неправильной рекламы или по независящим от артистов обстоятельствам. В качестве одного из примеров издание привело тренажерный зал певицы Наташи Королевой и ее мужа Сергея Глушко (Тарзан).

По данным «СтарХита», спортклуб, открытый в центре Москвы на Смоленском бульваре, проработал три года и обанкротился несколько месяцев назад. Издание отмечает, что Глушко занимался с клиентами индивидуально, в зал часто приходила сама Королева, но это не помогло.

Новые владельцы точки заявили «СтарХиту», что аренда помещения там обходится очень дорого.

«А желающих тренироваться у Тарзана было не так много. Поэтому фитнес совершенно не окупался», — утверждают они.

При этом у Королевой хорошо идут дела с салонами красоты, подчеркивает издание.

Сразу два закрывшихся бизнеса оказалось у комика Александра Реввы. Его итальянское кафе «Спагеттерия» проработало несколько лет, но в итоге, как утверждает «СтарХит», не справилось с конкуренцией и закрылось. А месяц назад приостановил работу проект Chicha Bar на курорте «Роза Хутор», в котором принимал участие Ревва. В заведении готовили блюда перуанской кухни, не очень распространенной в России, отмечает издание.