ФАС заинтересовалась рекламой билетов на концерт «Касты»

Цены на билеты на концерт «Касты» осенью прошлого года рекламировались с нарушениями законодательства. Сервис сначала предложил приобрести их за одни деньги, а потом выяснилось, что стоимость немного выше.

Проверку в отношении компании Ponominalu.ru, которая занималась реализацией билетов на выступление рэп-группы, инициировали в московском управлении Федеральной антимонопольной службы . Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Московское УФАС России возбудило дело в отношении сервиса продажи билетов Ponominalu.ru. Компания рекламировала концерт группы «Каста» с признаками нарушения закона о рекламе», — уточнили в ФАС.

Осенью 2018 года в социальной сети «ВКонтакте» рекламировался январский концерт «Касты» в Москве.

«5 января группа «Каста» даст большой концерт в Москве, куда зовет всех своих фанатов. Билеты от 1500 рублей», — процитировали в ведомстве содержание рекламного материала.

При попытке приобрести билеты, становилось ясно, что минимальная сумма заказа равняется 1650 рублей. Реклама при этом не информировала о наличии сервисных сборов и комиссий за покупку билетов онлайн.

«Приобрести билеты на сайте, не заплатив сервисный сбор, невозможно», — подчеркнули в ФАС.

Дело Ponominalu.ru рассмотрят 26 июня. Если вину сервиса докажут, то ему грозит штраф до 500 тысяч рублей.