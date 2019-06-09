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Внебрачную дочь звезды «Кадетства» срочно госпитализировали 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: Instagram
Внебрачную дочь российского актера Александра Головина Оливию госпитализировали в одну из столичных клиник с кишечной инфекцией, сообщает Starhit.
О случившемся написала в своем инстаграме мать ребенка Светлана Белогурова.
«Мы в больнице с острой кишечной инфекцией. У меня сердце разрывается от каждого ее позыва на рвоту. Сейчас ей очень плохо и у меня катятся слезы, ибо не знаю, чем помочь», — сообщила она.
Некоторые подписчики сочли, что мать ребенка пиарится на истории с отцовством Головина.
«Какой пиар, народ? Я сижу без сил одна с ней в палате, а Оливия уснула от слабости», — написала Белогурова в ответ на это.
Она также пояснила, что Головин не помогает ей.
«Меня все заваливают вопросом: «А что, Саша молчит?» Ребят, конечно, он молчит. Он мне не муж, он просто биологический отец, с которым я год не разговаривала уже. Даже не знаю, когда и с какого момента ему надо начать с нами общаться, если он того хочет», — подчеркнула она.
7 июня суд признал Головина отцом девочки годовалой Оливии, ДНК-тест подтвердил отцовство актера.
Головин получил известность благодаря ролям в сериалах «Кадетство», «Кремлёвские курсанты», «Папины дочки», он также снимался в киножурнале «Ералаш» и фильме «Сволочи».
С Белогуровой актер познакомился в Ялте во время съемок фильма, где Белогурова работала гримёром.
Оливия Белогурова родилась в апреле прошлого года. Актер признвать ребенка отказался.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Александр Головин , StarHit
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