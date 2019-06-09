Близкая подруга раскрыла тайну Зыкиной

Народная артистка Людмила Зыкина очень переживала, что так и не смогла стать матерью. Об этом ее близкая подруга Елена Лосева рассказала в фильме «Опустела без тебя земля…», который недавно был показан по ТВ, сообщает Teleprogramma

Зыкина забеременела в первом браке. В 22 года она вышла замуж за инженера автозавода имени Лихачева — Владлена Позднова. Однако вскоре обнаружилось, что беременность — внематочная и придется удалить трубы.

«Людмила была счастлива, когда узнала о беременности, однако она оказалась внематочной. Она долго просила, чтобы хотя бы одну трубу оставили, но тогда этого не делали. Людмила потом никому не говорила, что рожать не может», — рассказала Лосева.

Потом Зыкина выходила замуж еще несколько раз. О том, что у нее не может быть детей, знали лишь самые близкие. Спасения от своих переживаний певица искала в работе.