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Близкая подруга раскрыла тайну Зыкиной 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Народная артистка Людмила Зыкина очень переживала, что так и не смогла стать матерью. Об этом ее близкая подруга Елена Лосева рассказала в фильме «Опустела без тебя земля…», который недавно был показан по ТВ, сообщает Teleprogramma.
Зыкина забеременела в первом браке. В 22 года она вышла замуж за инженера автозавода имени Лихачева — Владлена Позднова. Однако вскоре обнаружилось, что беременность — внематочная и придется удалить трубы.
«Людмила была счастлива, когда узнала о беременности, однако она оказалась внематочной. Она долго просила, чтобы хотя бы одну трубу оставили, но тогда этого не делали. Людмила потом никому не говорила, что рожать не может», — рассказала Лосева.
Потом Зыкина выходила замуж еще несколько раз. О том, что у нее не может быть детей, знали лишь самые близкие. Спасения от своих переживаний певица искала в работе.
Шоу-бизнес , Людмила Зыкина , Елена Лосева
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