Фанаты заподозрили Высоцкую в неудачной пластике 

Актриса Юлия Высоцкая выложила в своем инстаграме озадачившее ее поклонников фото. Судя по подписи к нему, сама Высоцкая предполагала, что ее на этом фото просто не узнать.
«Who is this?» — написала она, сопроводив пост множеством хештегов #артисткавобмороке #mama#естьплан #ужасужас#держитеменясорокчеловек#cu2morrow #деткаспать
«Это кто?», «Хотела как лучше?», «Что с лицом стало!?», «Фамилия хирурга?» — принялись интересоваться фолловеры, озадачившись вопросом, за счет каких процедур Высоцкая так изменилась.
Однако многие считают, что ни к каким серьезным манипуляциям с внешностью знаменитость не прибегала.
«А что такого? Нашел человек в косметичке красную помаду, решил попробовать))) Кстати, в прошлом веке это не считалось вульгарным», «Видно же, что не было никакой хирургии. Верхнюю губу чуть увеличила за счет помады. Глазки и брови — прелесть», — написали в Сети.