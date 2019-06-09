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Фанаты заподозрили Высоцкую в неудачной пластике 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Актриса Юлия Высоцкая выложила в своем инстаграме озадачившее ее поклонников фото. Судя по подписи к нему, сама Высоцкая предполагала, что ее на этом фото просто не узнать.
«Who is this?» — написала она, сопроводив пост множеством хештегов #артисткавобмороке #mama#естьплан #ужасужас#держитеменясорокчеловек#cu2morrow #деткаспать
«Это кто?», «Хотела как лучше?», «Что с лицом стало!?», «Фамилия хирурга?» — принялись интересоваться фолловеры, озадачившись вопросом, за счет каких процедур Высоцкая так изменилась.
Однако многие считают, что ни к каким серьезным манипуляциям с внешностью знаменитость не прибегала.
«А что такого? Нашел человек в косметичке красную помаду, решил попробовать))) Кстати, в прошлом веке это не считалось вульгарным», «Видно же, что не было никакой хирургии. Верхнюю губу чуть увеличила за счет помады. Глазки и брови — прелесть», — написали в Сети.
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Шоу-бизнес , Юлия Высоцкая
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