Фанаты заподозрили Высоцкую в неудачной пластике

Актриса Юлия Высоцкая выложила в своем инстаграме озадачившее ее поклонников фото. Судя по подписи к нему, сама Высоцкая предполагала, что ее на этом фото просто не узнать.

«Who is this?» — написала она, сопроводив пост множеством хештегов #артисткавобмороке #mama#естьплан #ужасужас#держитеменясорокчеловек#cu2morrow #деткаспать

«Это кто?», «Хотела как лучше?», «Что с лицом стало!?», «Фамилия хирурга?» — принялись интересоваться фолловеры, озадачившись вопросом, за счет каких процедур Высоцкая так изменилась.

Однако многие считают, что ни к каким серьезным манипуляциям с внешностью знаменитость не прибегала.