Барецкий займет место Шнурова в «Ленинграде»

Российский музыкант и шоумен Станислав Барецкий заявил, что войдет в новый состав группировки "Ленинград" после объявления лидера музыкального коллектива Сергея Шнурова о прощальном гастрольном туре "Ленинграда". Об этом он рассказал в интервью порталу "Собеседник".

По словам Барецкого, Шнуров не планирует распускать "Ленинград", он намерен создать новый коллектив с прежним названием.

"Да, новый "Ленинград" будет. Вокалистом стану я, а Шнур останется руководителем группы", — сказал Барецкий.

Он добавил, что не боится нового этапа в жизни и всегда выступает "за новую движуху".

"Я хочу вернуть на сцену былой "Ленинград": рисковый, отмороженный! Чтобы пьянки были, экшен постоянный, скандалы, драки", — рассказал Барецкий.

По его мнению, именно такого музыкального коллектива не хватает на российской сцене.

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