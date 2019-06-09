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Барецкий займет место Шнурова в «Ленинграде» 

Газета.Ru + ещё 1 18 минут назад
Фото: Instagram
Российский музыкант и шоумен Станислав Барецкий заявил, что войдет в новый состав группировки "Ленинград" после объявления лидера музыкального коллектива Сергея Шнурова о прощальном гастрольном туре "Ленинграда". Об этом он рассказал в интервью порталу "Собеседник".
По словам Барецкого, Шнуров не планирует распускать "Ленинград", он намерен создать новый коллектив с прежним названием.
"Да, новый "Ленинград" будет. Вокалистом стану я, а Шнур останется руководителем группы", — сказал Барецкий.
Он добавил, что не боится нового этапа в жизни и всегда выступает "за новую движуху".
"Я хочу вернуть на сцену былой "Ленинград": рисковый, отмороженный! Чтобы пьянки были, экшен постоянный, скандалы, драки", — рассказал Барецкий.
По его мнению, именно такого музыкального коллектива не хватает на российской сцене.
Ранее Барецкий рассказал, кто виноват в смерти Юлии Началовой.
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