Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собчак и Виторган официально развелись 

WomanHit.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Надежды поклонников пары, что супруги еще воссоединятся, не оправдались
О том, что они больше не пара, Ксения Собчак и Максим Виторган объявили еще несколько месяцев назад. Однако многие до последнего считали, что на самом деле это — очередная пиар-акция супругов. Даже драка Виторгана с режиссером Константином Богомоловым (как неоднократно писал сайт WomanHit.ru, именно его считают виновным в разладе), по мнению окружающих, была лишь постановкой.
Именно поэтому периодически появляющиеся новости, что Собчак и Виторгана видели вместе то тут, то там, и давали надежду: супруги еще помирятся, и в их семье снова заживут любовь и уважение. Но не случилось. Сегодня Ксения Собчак официально подтвердила, что они с Максимом Виторганом развелись. А тот факт, что их вместе видели на Кипре, она объяснила так. Мол, она прилетела туда работать, а все остальное — фейк.
WomanHit.ru: последние новости
Звезду «Кадетства» Александра Головина признали отцом годовалой дочери Жорин опубликовал кадры с репетиции похорон Алибасова Дочь Джоли принимает гормоны для смены пола
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Исторический парусник столкнулся с контейнеровозом17
Дознаватель покончил с собой в ОВД Москвы46
В Сети оценили моряков РФ в инциденте с кораблем США223
Санкции против Крыма назвали ошибкой в ЕС266
Ордер адвоката Голунова исчез в суде50
Видео
13:40
В МИД возникли проблемы со связью
Политика
00:39
В Сети заговорили о второй беременности Собчак
Шоу-бизнес
00:22
Огонь охватил небоскрёб в Варшаве
Происшествия Пожары
02:35
Сын Алибасова рассказал, почему отец выпил «Крота»
Шоу-бизнес
00:33
Панин пообещал разрушить семейную жизнь Харламова
Шоу-бизнес
01:18
Массированный удар ВКС в Сирии сняли на видео
Армия
01:03
Раскрыты подробности убийства мастера спорта в Москве
Происшествия
02:08
Делом Голунова заинтересовались в Кремле
Общество
00:39
«Ходят слухи»: Собчак оконфузилась на премии МУЗ-ТВ
Шоу-бизнес
02:08
Задержание Голунова: Симоньян вынесла свой вердикт
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение