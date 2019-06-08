Собчак и Виторган официально развелись

Надежды поклонников пары, что супруги еще воссоединятся, не оправдались

О том, что они больше не пара, Ксения Собчак Максим Виторган объявили еще несколько месяцев назад. Однако многие до последнего считали, что на самом деле это — очередная пиар-акция супругов. Даже драка Виторгана с режиссером Константином Богомоловым (как неоднократно писал сайт WomanHit.ru, именно его считают виновным в разладе), по мнению окружающих, была лишь постановкой.

Именно поэтому периодически появляющиеся новости, что Собчак и Виторгана видели вместе то тут, то там, и давали надежду: супруги еще помирятся, и в их семье снова заживут любовь и уважение. Но не случилось. Сегодня Ксения Собчак официально подтвердила, что они с Максимом Виторганом развелись. А тот факт, что их вместе видели на Кипре, она объяснила так. Мол, она прилетела туда работать, а все остальное — фейк.