Валерий Меладзе признался, что убирал навоз на съемках клипа

В последние дни певец Валерий Меладзе был занят съемками нового клипа на композицию «Чего ты хочешь от меня?». Эту песню исполнитель выпустил в текущем году.

В своем блоге Меладзе был скуп на информацию о новом ролике. Полностью или частично съемки шли на просторном конном дворе — несколько снимков он опубликовал в блоге. Еще известно, что съемки уже завершили. Больше подробностей о новой работе нет.

«Вчера в 7.00 утра закончили с’ёмку клипа на песню «Чего ты хочешь от меня?» Думаю, этой работой я буду гордиться» — написал в своем Instagram исполнитель.

Новостью о новом клипе поклонники певца были заинтригованы. Большинство из них поддержали его и заверили, что с нетерпением ждут премьеры. Однако следующая публикация Валерия Меладзе несколько снизила градус восторга. На коротком видео со съемочной площадки исполнитель убирает навоз.

«Не всё войдёт в клип. Самый тяжёлый труд останется за кадром. Пришлось выносить со с’ёмочной площадки тонну полезнейшего натурального удобрения!» — прокомментировал ролик Меладзе.

На эту публикацию подписчики исполнителя отреагировали скептически. Несколько поклонников решили, что таким образом Валерий Меладзе решил привлечь к себе внимание.

«Одним словом показуха» — прокомментировал пост подписчик исполнителя.