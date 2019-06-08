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Валерий Меладзе признался, что убирал навоз на съемках клипа 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: РИА Новости
В последние дни певец Валерий Меладзе был занят съемками нового клипа на композицию «Чего ты хочешь от меня?». Эту песню исполнитель выпустил в текущем году.
В своем блоге Меладзе был скуп на информацию о новом ролике. Полностью или частично съемки шли на просторном конном дворе — несколько снимков он опубликовал в блоге. Еще известно, что съемки уже завершили. Больше подробностей о новой работе нет.
«Вчера в 7.00 утра закончили с’ёмку клипа на песню «Чего ты хочешь от меня?» Думаю, этой работой я буду гордиться» — написал в своем Instagram исполнитель.
Новостью о новом клипе поклонники певца были заинтригованы. Большинство из них поддержали его и заверили, что с нетерпением ждут премьеры. Однако следующая публикация Валерия Меладзе несколько снизила градус восторга. На коротком видео со съемочной площадки исполнитель убирает навоз.
«Не всё войдёт в клип. Самый тяжёлый труд останется за кадром. Пришлось выносить со с’ёмочной площадки тонну полезнейшего натурального удобрения!» — прокомментировал ролик Меладзе.
На эту публикацию подписчики исполнителя отреагировали скептически. Несколько поклонников решили, что таким образом Валерий Меладзе решил привлечь к себе внимание.
«Одним словом показуха» — прокомментировал пост подписчик исполнителя.
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Шоу-бизнес , Валерий Меладзе
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