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Сын Алибасова рассказал, почему отец выпил «Крота» 

Рамблер 57 минут назад
Бари Алибасов-младший считает, что его отец выпил жидкость для очистки труб, так как привык к определенному расположению вещей в своем доме, где на кухне рядом с раковиной всегда стояло что-то питьевое, сообщает РИА Новости.
Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца
На звукозаписывающей студии, где отравился Алибасов, «Крот» стоял рядом с раковиной.
«А на студии рядом с раковиной, кто-то, видимо, трубу прочищал, оставил очиститель, и он его хлебнул», — считает Алибасов-младший.
Хотя продюсер сразу выплюнул жидкость, какая-то ее часть попала в желудок и успела повредить не только горло, но и желудок с кишечником.
Он также рассказал, что врачи реанимации Института скорой помощи имени Склифосовского, куда 4 июня был госпитализирован Алибасов, рекомендовали какое-то время не беспокоить его и сократить посещения. Продюсер находится в медикаментозном сне.
Шоу-бизнес , Видео
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