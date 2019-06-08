Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Екатерина Андреева похвасталась, что Газманов читает ей стихи на яхте 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: ТАСС
Екатерина Андреева проводит отпуск на юго-западном побережье Крыма — в Балаклаве. Звезда Первого канала делится с подписчиками снимками с побережья, рассказывая, как проводит свободное время. Так, знаменитость опубликовала фотографию в Instagram, сообщив, что находится на яхте, а Олег Газманов «читает свои стихи».
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Лимонно-розово-бирюзово -сине-волшебное дыхание вечера. Тихое и свежее, как само море. Лодка качается на волнах, твой друг @oleggazmanov читает свои стихи и даже мой лихой разбойник по имени Бриз затих и слушает, что происходит вокруг. Приберегает свои каверзы для завтрашнего утра. А пока-покой и воля природы…внимай и наслаждайся этой солью, выпаренной в воздухе, этими тихими шлепками волн о борт и этим полынно-пряным воздухом, который хочется пить большими глотками…#вечер #крым #море #яхта #парус #тишина #друзья #прогулка #стихи #мысли #закат #sea #sunset #friends #breathtaking #boat #снамиопасноноинтересно #kateproductionпредставляет

Публикация от  Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)

«Лимонно-розово-бирюзово-сине-волшебное дыхание вечера. Тихое и свежее, как само море. Лодка качается на волнах, твой друг Олег Газманов читает свои стихи и даже мой лихой разбойник по имени Бриз затих и слушает, что происходит вокруг», — написала телеведущая в мироблоге.
Свой снимок Андреева сопроводила хештегами: «с нами опасно, но интересно», «мысли», «парус», «друзья».
Фолловеры Андреевой отметили красоту местных пейзажей и похвалили телеведущую за текст сообщения. Некоторые подписчики порекомендовали звезде написать свою книгу.
Ранее, 57-летняя ведущая информационной программы «Время» снялась в модной фотосессии, представ перед объективами фотокамер в непривычном для себя образе. Звезда примерила джинсы и украшенную пайетками куртку, которые дополнила босоножками на шпильке.
Teleprogramma.pro: последние новости
Панин пообещал разрушить семейную жизнь Гарика Харламова Жена Алибасова подает в суд на производителей жидкости для очистки труб «Пошел вразнос»: Максим Галкин посмеялся над «верблюдом Бузовой»
Комментарии1
Шоу-бизнес , Екатерина Андреева , Олег Газманов , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Массированный удар ВКС в Сирии сняли на видео75
Раскрыты подробности убийства мастера спорта в Москве175
Слушания в Гааге: Москва осадила Киев166
Сын Алибасова рассказал, почему отец выпил «Крота»14
«Ходят слухи»: Собчак оконфузилась на премии МУЗ-ТВ12
Видео
13:40
В МИД возникли проблемы со связью
Политика
02:35
Сын Алибасова рассказал, почему отец выпил «Крота»
Шоу-бизнес
01:18
Массированный удар ВКС в Сирии сняли на видео
Армия
01:03
Раскрыты подробности убийства мастера спорта в Москве
Происшествия
02:08
Делом Голунова заинтересовались в Кремле
Общество
00:39
«Ходят слухи»: Собчак оконфузилась на премии МУЗ-ТВ
Шоу-бизнес
02:08
Задержание Голунова: Симоньян вынесла свой вердикт
Общество
06:26
Слушания в Гааге: Москва осадила Киев
Политика Конфликты
01:09
Инцидент с МиГ-29К заблокировал индийский аэропорт
Происшествия Армия
02:07
Свадьба на борту: литовский катер нарушил границу РФ
Прибалтика Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение