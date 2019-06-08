Екатерина Андреева проводит отпуск на юго-западном побережье Крыма — в Балаклаве. Звезда Первого канала делится с подписчиками снимками с побережья, рассказывая, как проводит свободное время. Так, знаменитость опубликовала фотографию в Instagram, сообщив, что находится на яхте, а Олег Газманов «читает свои стихи».
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Лимонно-розово-бирюзово -сине-волшебное дыхание вечера. Тихое и свежее, как само море. Лодка качается на волнах, твой друг @oleggazmanov читает свои стихи и даже мой лихой разбойник по имени Бриз затих и слушает, что происходит вокруг. Приберегает свои каверзы для завтрашнего утра. А пока-покой и воля природы…внимай и наслаждайся этой солью, выпаренной в воздухе, этими тихими шлепками волн о борт и этим полынно-пряным воздухом, который хочется пить большими глотками…#вечер #крым #море #яхта #парус #тишина #друзья #прогулка #стихи #мысли #закат #sea #sunset #friends #breathtaking #boat #снамиопасноноинтересно #kateproductionпредставляет
«Лимонно-розово-бирюзово-сине-волшебное дыхание вечера. Тихое и свежее, как само море. Лодка качается на волнах, твой друг Олег Газманов читает свои стихи и даже мой лихой разбойник по имени Бриз затих и слушает, что происходит вокруг», — написала телеведущая в мироблоге.
Свой снимок Андреева сопроводила хештегами: «с нами опасно, но интересно», «мысли», «парус», «друзья».
Фолловеры Андреевой отметили красоту местных пейзажей и похвалили телеведущую за текст сообщения. Некоторые подписчики порекомендовали звезде написать свою книгу.
Ранее, 57-летняя ведущая информационной программы «Время» снялась в модной фотосессии, представ перед объективами фотокамер в непривычном для себя образе. Звезда примерила джинсы и украшенную пайетками куртку, которые дополнила босоножками на шпильке.