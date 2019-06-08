Первый канал не будет закрывать музыкальное шоу «Голос. Дети»

Первый канал не будет закрывать музыкальное шоу «Голос. Дети». Об этом агентству РИА Новости заявил генеральный директор телеканала Константин Эрнст

По его словам, съёмки новых сезонов конкурса будут продолжаться.

Результаты финала последнего, шестого, сезона шоу «Голос. Дети», в котором изначально победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, были пересмотрены из-за скандала. Зрители заявили о накрутке голосов. Была организована проверка, которая выявила нарушения. В результате итоги голосования аннулировали, был проведён повторный финал. Победителями признали всех участников заключительного этапа проекта.