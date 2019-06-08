«Ходят слухи»: Собчак оконфузилась на премии МУЗ-ТВ

Титулованная фигуристка, телеведущая и политик Ирина Слуцкая, посетив церемонию вручения премии МУЗ-ТВ 2019, пообщалась с журналисткой Ксенией Собчак, сообщает Teleprogramma.
Слуцкая надела платье, скрадывающее ее округлившийся живот,
Собчак предложила ей во всеуслышание подтвердить, что она беременна.
«Ходят слухи, что ты беременна, и красная дорожка нашей премии — это лучший способ подтвердить это. Да?» — сказала Собчак.
Однако Слуцкая сказала на это, что не считает этот момент подходящим для заявлений. Она также не разрешила Собчак подержаться за свой живот, следуя примете о том, что подержавшись за живот беременной, женщина скоро и сама окажется в положении.
У Слуцкой двое детей от предыдущего брака. — Варвара и Артем. Год назад она снова вышла замуж.