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Садальский рассказал, зачем Алибасов репетировал похороны 

News.ru + ещё 2 40 минут назад
Фото: globallookpress.com
Продюсер Бари Алибасов устроил репетицию своих похорон для того, чтобы в очередной раз эпатировать публику. Такое мнение высказал актёр Станислав Садальский.
Это ради пиара, конечно. Все посмеялись над этим. Это было лет 15 назад. Я тогда ещё в «Экспресс-газете» работал, — рассказал он в беседе с URA.RU.
Ранее фотографии с репетиции похорон музыканта оказались в общем доступе в Интернете. Их опубликовал звёздный адвокат Сергей Жорин.
Тем временем Алибасов по-прежнему находится в больнице. Продюсер по ошибке выпил жидкость для промывания труб, перепутав её с соком. Его экстренно доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое. У него диагностированы ожог пищевода четвёртой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей, писал News.ru.
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Шоу-бизнес , Станислав Садальский , Сергей Жорин , Бари Алибасов , Экспресс-газета , РИА Ura.ru
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