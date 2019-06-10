Садальский рассказал, зачем Алибасов репетировал похороны

Продюсер Бари Алибасов устроил репетицию своих похорон для того, чтобы в очередной раз эпатировать публику. Такое мнение высказал актёр Станислав Садальский

Это ради пиара, конечно. Все посмеялись над этим. Это было лет 15 назад. Я тогда ещё в «Экспресс-газете» работал, — рассказал он в беседе с URA.RU.

Ранее фотографии с репетиции похорон музыканта оказались в общем доступе в Интернете. Их опубликовал звёздный адвокат Сергей Жорин

Тем временем Алибасов по-прежнему находится в больнице. Продюсер по ошибке выпил жидкость для промывания труб, перепутав её с соком. Его экстренно доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое. У него диагностированы ожог пищевода четвёртой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей, писал News.ru.