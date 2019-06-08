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Кайли Миноуг изуродовала себя пластикой 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Matt Irwin
Австралийская певица Кайли Миноуг переборщила с услугами эстетической медицины, сообщает сайт kp.ru.
Отмечается, что в новом облике исполнительница появилась на ежегодной выставке королевской академии художеств Royal Academy of Arts Summer. Из-за контурной пластики ее лицо стало перекошенным, линия бровей опустилась, из-за чего взгляд стал злым.
Как уточняется, пользователи отреагировали на изменение ее внешности такими комментариями, как "Кайли переборщила", "Ее левый глаз полузакрыт" и "Королева ботокса".
Ранее сообщалось, что Карди Би слегла с осложнениями после липосакции.
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