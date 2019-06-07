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«Готовлю ещё 5 тысяч за мат»: Лолита рассказала о судебном разбирательстве с ТСЖ 

Рамблер 17 минут назад
Фото: ТАСС
Лолита Милявская намерена продолжать судиться с ТСЖ «Большие каменщики» «вплоть до Верховного суда».
Об этом певица заявила в видеообращении, опубликованном в Instagram.
Милявская возмутилась решением Басманного суда, который взыскал с нее 720 624 рубля в пользу ТСЖ «Большие каменщики» в качестве задолженности за услуги ЖКХ.
«Когда в суд ТСЖ не приносит документы, по которым можно сделать расчёт и проверить самостоятельно правильность начислений, когда паркинг отапливается обраткой, а тебе выставляют счёт за отопление, когда по телефону представитель ТСЖ Петухов требует с тебя 1 600 000 рублей, а в суде «только» 800! — и милая Судья Басманного Гусева И. В. всё внимательно слушает и записывает, тогда появляется решение, что ты должна 720! ********! (Отлично!) Готовлю ещё 5 тысяч за мат», — написала Лолита.
ТСЖ «Большие Каменщики» обратилось в суд с требованием взыскать с Милявской почти 760 тысяч рублей за управление, содержание, текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома и коммунальные услуги за период со 2 апреля 2014 года по 31 января 2016 года.
Певица появилась в суде лишь на первом заседании по делу, где заявила, что получает от ТСЖ некачественные услуги, а воду, свет и «все расходы» оплачивает по счетчикам.
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Шоу-бизнес , Лолита Милявская
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