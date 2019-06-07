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Лера Кудрявцева посетовала, что поправилась за время отпуска в Майями 

Teleprogramma.pro + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
Лера Кудрявцева в очередной раз стала ведущей премии МУЗ-ТВ 2019. Вместе с Ксенией Собчак, Максимом Галкиным и Александром Реввой звезда появилась на красной ковровой дорожке. Кудрявцева выбрала для выхода приталенное платье в пол с открытыми плечами. Наряд облегает фигуру, поэтому телеведущей было непросто в него влезть.
Лера Кудрявцева поговорила с Беллой Потёмкиной. Ведущая спросила, что стоит носить этим летом. Дизайнер посоветовала достать из гардероба приталенные платья. Тут Кудрявцева и посетовала, что поправилась за время отпуска в Майами. Премия МУЗ-ТВ стала первым рабочим мероприятием молодой мамы после каникул. В Америке телеведущая отметила свой день рождения вместе с мужем-хоккеистом и десятимесячной дочерью Машей.
Напомним, недавно Кудрявцева перестала скрывать лицо Маши. Она опубликовала снимок в Instagram. Многие звезды, в том числе Сергей Лазарев и Лариса Гузеева остались в восторге от малышки с длинными ресницами. Долгое время телеведущая закрывала лицо дочери на фотографиях, но её муж Игорь Макаров первым опубликовал снимок дочери, на котором можно рассмотреть ее лицо.
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Шоу-бизнес , Белла Потемкина , Сергей Лазарев , Игорь Макаров , Ксения Собчак , Лариса Гузеева , Александр Ревва , Лера Кудрявцева , Максим Галкин
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