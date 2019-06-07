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«Принято принципиальное решение»: семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота» 

Рамблер + ещё 19 47 минут назад
Фото: соцсети
Семья Бари Алибасова намерена подать в суд на производителя средства для прочистки труб, которым отравился продюсер. Об этом сообщил представитель Алибасова Вадим Горожанкин, передает BFM.ru.
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«Уже принято принципиальное решение по этому поводу. Поскольку Бари Каримович сейчас не в состоянии заниматься такими вопросами, его супруга, Лидия Федосеева-Шукшина решила подать иск на ООО «АМС Медиа» — производителя жидкого средства «Крот. Чистые трубы», выпущенного под брендом «Золушка»», — сказал Горожанкин.
По его словам, иск поможет уберечь людей от трагических случайностей, наподобие той, что произошла с Бари Алибасовым.
Горожанкин также сообщил, что родственники продюсера намерены требовать компенсации за причиненный его здоровью вред.
Помощник Алибасова Сергей Моцарь рассказал, что бутылка средства для прочистки труб похожа на упаковку от питьевого йогурта, жидкость не имеет резкого запаха, а на крышке нет дополнительного фиксатора, как у других опасных для здоровья сантехнических средств.
Комментарии84
Шоу-бизнес , Лидия Федосеева-шукшина , Бари Алибасов
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