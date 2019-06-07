«Это опять вранье»: представитель Алибасова рассказал о самочувствии артиста

Представитель Бари Алибасова Вадим Горожанкин опроверг сообщения СМИ об ухудшении состояния продюсера. Об этом он заявил в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Горожанкин заявил, что Алибасова не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, он дышит самостоятельно.

«Появившиеся сообщения — это опять вранье. (…) Точно ни к чему не подключали, ни к какому аппарату. Просто он спит, как под снотворным. Состояние не ухудшалось, состояние ровное и стабильное, как и должно быть», — сказал представитель продюсера.

По его словам, Алибасов, которого накануне ввели в состоянии медикаментозного сна, будет спать еще сутки-двое.

4 июня сообщалось, что Бари Алибасов по ошибке выпил жидкость для промывки труб и получил ожог желудка четвертой степени. Продюсер был госпитализирован в отделение токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.