Волочкова показала страстный поцелуй с партнером по шоу 

Анастасия Волочкова, принявшая участие в открытии курортного сезона в Анапе, показала своим поклонникам шпагат на 30-метровой высоте и заинтриговала страстным поцелуем с партнером по шоу «Балерина и клоун» Николаем Челноковым.
Видео Волочкова выложила у себя в инстаграме.
Клетку, в которой находилась балерина, подняли наверх с помощью башенного крана.
«После полёта над Анапой с номером «Клетка» мне уже, пожалуй, ничего не страшно», — сообщила Волочкова.
Она также поблагодарила все, кто переживал за ее «номера, исполненные на огромной высоте и на сцене».
«А крановщику Руслану спасибо за сохранность жизни в летающих на кране клетке и карете!» -написала она в соцсети.
Выступлению балерины в Анапе предшествовал скандал: мэр города Анапы Юрий Поляков отказался оплачивать ее приезд из бюджетных денег. В итоге Волочкова выступила бесплатно.