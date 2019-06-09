Волочкова показала страстный поцелуй с партнером по шоу

Видео Волочкова выложила у себя в инстаграме

Клетку, в которой находилась балерина, подняли наверх с помощью башенного крана.

«После полёта над Анапой с номером «Клетка» мне уже, пожалуй, ничего не страшно», — сообщила Волочкова.

Она также поблагодарила все, кто переживал за ее «номера, исполненные на огромной высоте и на сцене».

«А крановщику Руслану спасибо за сохранность жизни в летающих на кране клетке и карете!» -написала она в соцсети.