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Меган Маркл оказалась влиятельнее королевы Елизаветы II 

Вечерняя Москва + ещё 2 48 минут назад
Фото: Reuters
Герцогиня Сассекская Меган Маркл имеет больше влияния, нежели сама королева Великобритании Елизавета II. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, опубликованные журналом Vogue.
Издание составило топ-25 женщин, чья деятельность и мировоззрение меняют к лучшему Соединенное Королевство. Так, в список, помимо Меган Маркл, вошли Наоми Кемпбелл, актрисы Оливия Коулман и Фиби Уоллер-Бридж и другие известные в стране женщины. Примечательно, что в рейтинг не вошли королева Елизавета II и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, несмотря на ее благотворительную деятельность.
Журнал назвал «революционным» вклад Меган Маркл, похвалив ее за «феминистические идеалы», здоровый образ жизни, современный подход к материнству, благодаря которому ее недавно рожденный сын огражден от внимания публики. В целом издание назвало герцогиню Сассекскую «очень современной принцессой», пишет The Sun.
Меган Маркл уже во второй раз попадает в этот рейтинг.
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Шоу-бизнес , Елизавета II , Кейт Миддлтон , Великобритания
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