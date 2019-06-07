Меган Маркл оказалась влиятельнее королевы Елизаветы II

Герцогиня Сассекская Меган Маркл имеет больше влияния, нежели сама королева Великобритании Елизавета II . Об этом свидетельствуют данные рейтинга, опубликованные журналом Vogue.

Издание составило топ-25 женщин, чья деятельность и мировоззрение меняют к лучшему Соединенное Королевство. Так, в список, помимо Меган Маркл, вошли Наоми Кемпбелл, актрисы Оливия Коулман и Фиби Уоллер-Бридж и другие известные в стране женщины. Примечательно, что в рейтинг не вошли королева Елизавета II и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон , несмотря на ее благотворительную деятельность.

Журнал назвал «революционным» вклад Меган Маркл, похвалив ее за «феминистические идеалы», здоровый образ жизни, современный подход к материнству, благодаря которому ее недавно рожденный сын огражден от внимания публики. В целом издание назвало герцогиню Сассекскую «очень современной принцессой», пишет The Sun.

Меган Маркл уже во второй раз попадает в этот рейтинг.