Решение врачей: Алибасову могут провести операцию

Врачи могут провести Бари Алибасову трахеостомию — операцию по вводу в трахею дыхательной трубки. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По информации канала, врачи пришли к решению о необходимости трахеостомии после совместного обсуждения, однако для проведения операции требуется, чтобы состояние больного стабилизировалось.

Ранее сын Бари Алибасова сообщил, что его отца на несколько дней ввели в состояние медикаментозного сна.

Сын продюсера отметил, что врачи будут наблюдать за улучшениями в его состоянии, а после этого примут решение о дальнейшем лечении. Тогда же Алибасов заявил, что на данный момент речи об операции не идет.