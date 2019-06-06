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Решение врачей: Алибасову могут провести операцию 

Рамблер 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Врачи могут провести Бари Алибасову трахеостомию — операцию по вводу в трахею дыхательной трубки. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Медикаментозный сон: сын Алибасова рассказал о здоровье отца
По информации канала, врачи пришли к решению о необходимости трахеостомии после совместного обсуждения, однако для проведения операции требуется, чтобы состояние больного стабилизировалось.
Ранее сын Бари Алибасова сообщил, что его отца на несколько дней ввели в состояние медикаментозного сна.
Сын продюсера отметил, что врачи будут наблюдать за улучшениями в его состоянии, а после этого примут решение о дальнейшем лечении. Тогда же Алибасов заявил, что на данный момент речи об операции не идет.
Шоу-бизнес , Бари Алибасов
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