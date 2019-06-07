Бездонное лицемерие: Мадонну уличили в свидании с Трампом

Американская поп-звезда Мадонна в беседе с New York Times опровергла информацию о том, что она в далеком прошлом приглашала лидера США Дональда Трампа на свидание.

По словам исполнительницы, это лживое заявление сделал один из публицистов Трампа. В реальности дело обстояло следующим образом: во время съемок в рамках кампании модного дома Versace в доме фотографа в курортном городе Палм-Бич в США будущий президент неоднократно звонил ей, заискивающе выяснял, все ли у нее в порядке, хорошо ли она устроилась, намекая на то, что может устроить ей еще более комфортные условия.

Мадонна заявила, что у Трампа слабый характер, по ее мнению, это вполне ожидаемо для такого альфа-самца.

«Они сверхкомпенсируют свою неуверенность. — заявила поп-дива. — Мужчине, который уверен в самом себе, человеку, который уверен в самом себе, не нужно постоянно ходить вокруг, запугивая людей».

Вместе с тем, певица заявила, что голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн пытался ее соблазнить в 1991 году, когда они вместе работали над документальным фильмом «В постели с Мадонной».

«Харви переступал границы и был невероятно сексуально игрив и нахален со мной. Он был женат в то время, и я, конечно, не была заинтересована», — подчеркнула Мадонна.

Такое поведение продюсера Мадонна объяснила тем, что большинство женщин, которые с ним работали в то время, считали, что «Харви добивается этого, потому что у него так много власти, он так успешен, и все хотят с ним работать, поэтому необходимо с этим смириться».

Она с удовлетворением отметила, что, на ее взгляд, «очень хорошо, что кто-то, кто злоупотреблял властью в течение стольких лет, был… привлечен к ответственности».

В середине мая состоялось выступление поп-королевы на музыкальном конкурсе «Евровидение 2019» в Тель-Авиве. Мадонна приехала в Израиль в качестве почетной гостьи, и ее номер должен был стать сенсацией отгремевшего песенного состязания. Однако по мнению ведущих мировых СМИ, мировая знаменитость опозорилась и поставила крест на своей карьере своим провальный перфомансом.

Выступая в финале конкурса, Мадонна не смогла попасть практически ни в одну из нот своего хита 30-летней давности Like А Prayer. Критики отметили, что артистка пела очень фальшиво, а ее голос старчески дребезжал и срывался. Эксперты сокрушались из-за того, что всемирная звезда была не в ладах с тесситурами и октавами, в связи чем смотрелась крайне невыгодно на фоне молодых и талантливых участников мероприятия, сообщает издание «Дни.Ру».

Это бросилось в глаза даже далеким от музыки людям. Все закончилось тем, что команда знаменитости принялась вычищать из интернета все ролики провального выступления.

Через несколько дней после события на официальном YouTube-канале артистки появилась выглаженная версия скандального номера. В опубликованном ролике вокальная дорожка была умело выправлена звукорежиссерами в студии: почищена, отшлифована, в нее добавили глубины, убрали очевидные огрехи, и все зазвучало изумительно. Однако избежать позора стареющему секс-символу все равно не удалось.

Стоит отметить, что на выступление звезды такого масштаба возлагались большие надежды. Израильский миллиардер канадского происхождения Сильван Адамс выплатил Мадонне гонорар в $1 млн, а взял на себя все сопутствующие траты.

По информации СМИ, артистка привезла с собой команду состоящую из 135 человек, среди которых 40 певцов и музыкантов, 25 танцоров, хореографов, режиссеров и сценографов, а также тренеры по йоге и повара. Мадонна привезла с собой все — вплоть до стиральных машин и продуктов. Ради удобства поп-королевы был построен специальный палаточный городок, где она провела несколько репетиций. Для создания шоу были использованы 30 тонн декораций и оборудования, которые доставил транспортный самолет.